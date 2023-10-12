حماد: “ندعو الجميع للانخراط في انجاح مشروع الرياضة المدرسية”

دعا وزير الشباب والرياضة، حماد عبد الرحمان، لضرورة انخراط الجميع في انجاح مشروع النهوض بالرياضة المدرسية.

وألقى الوزير حماد، اليوم الإثنين، كلمة، خلال إشرافه على حفل إعادة بعث الرياضة المدرسية، بقاعة “عبد الرحمان بن تيفوز” بحيدرة، قال فيها:

“أشكر كل الشركاء الساهرين على إعادة بعث الرياضة المدرسية، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية القاضي بجعلها خزانا لرياضة النخبة، والمستوى العالي”.

كما أضاف: “قرار رئيس الجمهورية بتوظيف أكثر 12 ألف أستاذ، متخرج ومتخصص في التربية البدنية والرياضية بالطور الابتدائي، دليل على تعزيز بيئة مدرسية تشجع على ممارسة الرياضة وتقديم الفرص المتساوية لجميع الطلاب”.

وأردف: “إن هذا الجيل هم مستقبلنا، ونحن ملتزمون بتوفير الفرص والدعم اللازم لتحقيق أحلامهم وتطوير مهاراتهم من خلال الرياضة”.

وتابع الوزير عبد الرحمان حماد: “ندعو الجميع كل في مجاله، إلى الانخراط بفعالية لإنجاح هذا المشروع للنهوض بالرياضة عامة، والرياضة المدرسية على وجه الخصوص”.