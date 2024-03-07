حماد :”واجب على وزارة الشباب والرياضة دعم الميدان الإعلامي”

أكد وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، اليوم الخميس، جاهزيته لدعم الميدان الإعلامي.

وقال عبد الرحمان حماد خلال الندوة الصحفية، خلال افتتاح الملتقى الوطني للإعلام الرياضي الموسوم بـ “الحق في الإعلام والمسؤولية الصحفية” “واجب على وزارة الشباب والرياضة دعم الميدان الإعلامي و الرياضية، الرياضة بدون إعلام لا تسير. أنا أعطيت الأمر للمدير العام من أجل إنشاء الله ميدان إعلامي”.

كما أضاف حماد “تبقى أبواب الوزارة مفتوحة أمام الإعلاميين و توخي المعلومة الصحيحة مطلوب”.

للإشارة إنطلق الملتقى الوطني للإعلام الرياضي وسط حضور عدد كبير من الاعلاميين البارزين في الميدان الرياضي. وعدد من المحللين في المجال.