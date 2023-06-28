حماد وزفيزف يهنئان الأمة الإسلامية والشعب الجزائري 

هنّأ وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك عبر الحساب الرسمي لوزارة الشباب والرياضة عل مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عبد الرحمان حماد عبر رسالته “يتقدم وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان بجزيل العبارات ووابل الدعوات الأمة الإسلامية عامة و الشعب الجزائري خاصة”.

كما أضاف حماد ” ندعو المولى عز و الجل أن يعيده علينا وعليكم بالخير والبركة والمسرات”.

إلى جانب ذلك، هنّأ رئيس الفاف جهيد زفيزف عبر الموقع الرسمي، متمنيا من الله عز و جل أن يعيده بالخير و البركة.

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