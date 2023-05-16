حماد وكريكو يزوران مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا بالرويبة

سيحل مساء اليوم الثلاثاء، كل من وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، ووزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، ببلدية الرويبة بالعاصمة في زيارة خاصة.

وكشف بيان نشرته وزارة الشباب والرياضة، بأن الوزيران حماد وكريكو، سيقومان بزيارة ميدانية، الى مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا بالرويبة.

كما أوضح ذات البيان، أن الهدف من هذه الزيارة، هو الوقوف على استعداد التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، لاجتياز امتحانات نهاية السنة. وكذا الاطلاع على الأنشطة البدنية والرياضية الموجهة لهذه الفئة.