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الرياضة

حماد وكريكو يزوران مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا بالرويبة

بقلم محمد.ل
حماد وكريكو يزوران مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا بالرويبة
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سيحل مساء اليوم الثلاثاء، كل من وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، ووزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، ببلدية الرويبة بالعاصمة في زيارة خاصة.

وكشف بيان نشرته وزارة الشباب والرياضة، بأن الوزيران حماد وكريكو، سيقومان بزيارة ميدانية، الى مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا بالرويبة.

كما أوضح ذات البيان، أن الهدف من هذه الزيارة، هو الوقوف على استعداد التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، لاجتياز امتحانات نهاية السنة. وكذا الاطلاع على الأنشطة البدنية والرياضية الموجهة لهذه الفئة.

Peut être une image de ‎8 personnes et ‎texte qui dit ’‎سيقوم أمسية نهار اليوم وزير الشباب والرياضة السيد عيد الرحمان حماد بمرافقة وزيرة التضامن و الأسرة قضايا المرأة السيدة كوثر كريكو في زيارة ميدانية الى مدرسة لأطفال المعوقين سمعيا بالرويبة للوقوف على استعداد ميذ من الإحتياجات الخاصة لاجتياز امتحانات نهاية السنة كذا الإطلاع على الأنشطة البدنية الرياضية المو جهة لهذه الفئة وزيرة التضامن و الاسرة قضايا المرأة السيدة كوثر كريكو mjsalgeria وزير الشباب و الرياضة السيد عبد الرحمان حماد @mjsalgerie‎’‎‎

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