حماد يأمر بتسخير دور الشباب لفائدة منكوبي حرائق الغابات

أسدى وزير الشباب والرياضة حماد عبد الرحمان، اليوم الإثنين، تعليمات خاصة، من أجل المساهمة في اغاثة ضحايا حرائق الغابات.

ونشر الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، تعليمة الوزير حماد، والتي أمر من خلالها بتسخير دور الشباب لاستقبال العائلات المتضررة من الحرائق.

كما دعى وزير الشباب والرياضة، اشراك كل الفاعلين في الحركة الرياضية والشبابية، ليكونو سندا لأفراد الجيش الوطني السعبي، والحماية المدنية، وأعوان الغابات لاخماد الحرائق، وحماية المواطنين وممتلكاتهم