حماد يزور الوفد الجزائري المشارك في الألعاب الإفريقية المدرسية

حظي الوفد الجزائري، المشارك في الألعاب المدرسية الإفريقية، بزيارة من طرف رئيس رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمن حماد.

ومن المرتقب أن تعرف الطبعة الأولى للألعاب المدرسية الإفريقية، التي ستنظمها الجزائر في الفترة ما بين الـ 25 جويلية والـ 5 أوت 2025، مشاركة قرابة 3500 رياضي يمثلون 22 دولة.

وحسب بيان نشرته اللجنة الأولمبية اليوم السبت، قام حماد، بزيارة الوفد الجزائري المقيم بالقرية الافريقية.

كما أشار البيان ذاته إلى أن حماد، كان مرفوقا بوفد من أعضاء اللجنة الأولمبية الجزائرية. حيث اطلعوا عن كثب على الوفد الجزائري وظروف اقامته وتحضيراته لمختلف المنافسات التي سيخوضها، بهدف رفع الراية الوطنية عاليا.