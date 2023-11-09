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الرياضة

حماد يستقبل السفير المنسق للأمم المتحدة بالجزائر

بقلم فيصل زيان بوزيان
حماد يستقبل السفير المنسق للأمم المتحدة بالجزائر
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إستقبل وزير الشباب والرياضة عبد الرحمن حماد، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، السفير المنسق المقيم للأمم المتحدة بالجزائر اليخندرو الفاراس.

وكشفت الوزارة عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن هذا اللقاء شكل فرصة لتباحث فرص التعاون بين الطرفين في مجالي الشباب و الرياضة.

لاسيما من خلال اقتراح برامج عمل مشتركة موجهة للشباب تهتم بالتكوين و اكتشاف المواهب كما تتضمن أيضا تنظيم تظاهرات رياضية و شبابية.

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