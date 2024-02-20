حماد يستقبل العداء قواند محمد علي

إستقبل وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، اليوم الخميس، العداء قواند محمد علي، ومدربه رضا عبد النور بمقر الوزارة.

وحسب بيان الوزارة، عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك”، فقد كان اللقاء فرصة للوزير حماد لتهنئة العداء قواند، و مدربه على رفعه الراية الوطنية عاليا في مختلف المنافسات الدولية.

كما أضاف بيان الوزارة، أن الوزير جماد اطلع على ظروف تحضيره استعدادا للألعاب الأولمبية باريس 2024.

كما شدد الوزير حماد، على إطارات المركزية بتوفير كل الإمكانيات اللازمة للبطل و طاقمه الفني و التقني و ضرورة متابعة جميع الرياضيين الابطال حالة بحالة فيما يخص تحضيراتهم.

وفي الختام، تمنى الوزير الشباب و الرياضة عبد الرحمان حماد، كل التوفيق و النجاح للبطل قواند و طاقمه في بطولة العالم داخل القاعة و التي ستجرى فعالياتها بغلاسكو – اسكتنلدا – يوم 01 مارس 2024.

يجدر الإشارة، يحمل العداء الجزائري قواند محمد علي، رقم ثاني افضل نتيجة عالمية في سباق 800متر ضمن فعاليات ملتقى ليفين فرنسا.