حماد يستقبل سفير المجر لتعزيز التعاون الرياضي الثنائي

استقبل رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية عبد الرحمان حماد، اليوم الاثنين، سفير دولة المجر بالجزائر، غابور ليفانتي شاركا Gábor Levente Szarka، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجال الرياضي بين الجزائر والمجر.

وقالت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، في بيان لها، أن اللقاء كان فرصة لبحث أفاق التبادل الرياضي بين اللجنتين للبلدين. إذ تم التأكيد على أهمية إقامة شراكات في مجالات إعداد الرياضيين، وتبادل الخبرات الفنية والتقنية، وكذا تنمية التعاون في عدة تخصصات رياضية ذات اهتمام مشترك.

وقد توجت المحادثات باتفاق الطرفين على توقيع اتفاقية تعاون وتبادل تهدف إلى دعم وتطوير الرياضة الجزائرية. من خلال تبادل التجارب والممارسات الناجحة بين البلدين.

كما يعكس هذا اللقاء التزام الجزائر بانفتاحها على التجارب الدولية وسعيها الدائم لتوسيع شبكات التعاون. بما يسهم في الارتقاء بأداء الرياضيين الجزائريين على الساحتين الإقليمية والدولية.