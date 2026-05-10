حماد يستقبل مديرة التطوير بالاتحاد الدولي للمصارعة

استقبل رئيس اللجنة الرياضية والأولمبية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، أمس السبت، مديرة التطوير بالاتحاد الدولي للمصارعة، ديكا نيامكي.

وتندرج زيارة ديكا نيامكي، إلى الجزائر، في سياق مهمة عمل رسمية، موفدة من طرف نيناد لالوفيتش، رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة.

كما أوضحت اللجنة الرياضية والأولمبية الجزائرية، بأن الهدف من هذه الزيارة، هو الإطلاع على واقع رياضة المصارعة الجزائرية، وبحث أفاق تطويرها المستقبلي.

وفي ختام هذا اللقاء، أخذ رئيس اللجنة الرياضية والأولمبية الجزائرية، صورة تذكارية، مع مديرة التطوير بالاتحاد الدولي للمصارعة، ديكا نيامكي.