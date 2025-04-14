حماد يشارك في أول اجتماع للمكتب التنفيذي لـ “الأكنوا”

شارك اليوم الاثنين، رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمن حماد، في اجتماع المكتب التنفيذي لجمعية اللجان الأولمبية الأفريقية.

وتعد هذه المرة الأولى التي يشارك فيها حماد، في اجتماع المكتب التنفيذي لجمعية اللجان الاولمبية الافريقية للعهدة الأولمبية 2025-2028.

وجرى هذا الاجتماع، بتقنية “التحاضر المرئي”، وفقا لبيان نشرته اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، وعرف مشاركة، حماد، بصفته رئيسا للمنطقة الأولى.

للإشارة، فقد تم انتخاب حماد عضوا في المكتب التتفيذي، ورئيس المنطقة الأولى لجمعية اللجان الأولمبية الإفريقية، على هامش أشغال الجمعية العامة العادية الـ 22، المنعقدة بالجزائر منتصف مارس الماضي، من طرف ممثلي الدول الـ 54 الأعضاء.