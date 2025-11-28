حماد يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط

يشارك رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، اليوم الجمعة، بمدينة بورتيماو البرتغالية، في اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وتأتي مشاركة حماد، في اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط، تحضيرا لانعقاد الجمعية العامة الاستثنائية، المقررة غدا السبت.

وخلال هذا الاجتماع، تم التطرق لتكريمرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بوسام الاستحقاق الأعلى للحركة الرياضية المتوسطية، حسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الجزائرية.

وكان هذا التكريم الذي حظي به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تقديرا للامتياز التنظيمي الذي قدمته الجزائر، وللدعم المستمر للحركة الرياضية في المنطقة.