إعــــلانات
الرياضة

حماد يشارك في الاجتماع التنسيقي للجنة تنظيم الألعاب المتوسطية

بقلم محمد لمين صحراوي
حماد يشارك في الاجتماع التنسيقي للجنة تنظيم الألعاب المتوسطية
  • 23
  • 0

شارك صبيحة اليوم السبت، رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، في أشغال الاجتماع التنسيقي للجنة تنظيم دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2026.

وجرت أشغال الألعاب المتوسطية 2026، بمدينة “تارنتو” الإيطالية، بمشاركة حماد، بصفته عضو المكتب التنفيذي للجنة الدولية لالعاب البحر الأبيض المتوسط.

وحسب بيان نشرته اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية. فإن حماد، سيحضر أيضا، مساء اليوم السبت، اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط.

Peut être une image de 9 personnes et texte

Peut être une image de 8 personnes, estrade et texte

Peut être une image de texte

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/4dnM9
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر