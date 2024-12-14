حماد يشارك في الاجتماع التنسيقي للجنة تنظيم الألعاب المتوسطية

شارك صبيحة اليوم السبت، رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، في أشغال الاجتماع التنسيقي للجنة تنظيم دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2026.

وجرت أشغال الألعاب المتوسطية 2026، بمدينة “تارنتو” الإيطالية، بمشاركة حماد، بصفته عضو المكتب التنفيذي للجنة الدولية لالعاب البحر الأبيض المتوسط.

وحسب بيان نشرته اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية. فإن حماد، سيحضر أيضا، مساء اليوم السبت، اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط.