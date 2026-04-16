حماد يعزي في وفاة المدير المدير السابق لملعب “5 جويلية” حاج علي

وجّه رئيس اللجنة الأولمية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، رسالة تعزية، ومواساة، اثر تلقيه خبر وفاة المدير السابق لملعب “5 جويلية” محمد حاج علي.

ونشرت اللجنة الأولمبية والرياضي الجزائرية، عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، عبارات التعزية التي وجهها حماد، باسمه، ونيابة عن أعضاء اللجنة، بهذه الفاجعة الأليمة.

كما أبدى رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عن تضامنه الكبير مع عائلة الفقيد، في هذا المصاب الجلل.