حماد يعزي في وفاة رئيس “الفاف” السابق بلعيد لكارن

تقدّم وزير الشباب والرياضة عبد الرحمن حماد، بتعازيه في وفاة رئيس الفاف السابق والحكم الدولي السابق الحاج بلعيد لكارن.

وتوفي لكارن، أيقونة التحكيم الجزائري، صبيحة اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 84 عاما، وسيوارى جثمانه الثرى، ظهرا بمسقط رأسه بسيدي بلعباس.

وجاء في رسالة تعزية الوزير حماد: “ببالغ الحزن والأسى وتسليما بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى رئيس الفاف الأسبق والحكم الدولي السابق الحاج بلعيد لكارن..

“وبهذا المصاب الجلل يتقدم وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد. بأخلص وأعمق التعازي والمواساة. سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء وأن يسكنه جنات الخلود ويلحقه بالصديقين والفائزين ويلهم ذويه وأقربائه جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

للإشارة فإن الفقيد، كان حكما دوليا، ومثل الصافرة الجزائرية في العديد من المناسبات القارية والعالمية، أبرزها مونديال 82 باسبانيا.

إلى جانب ذلك، فقد تولى الحاج بلعيد لكارن، رئاسة الاتحادية الافريقية لكرة القدم “فاف”. وكان له دور فعال في نيل الجزائر، شرف تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا 90، التي توّج الخضر، بلقبها.