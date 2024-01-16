حماد يعزي في وفاة لاعب المولودية السابق زيتوني

تقدم وزير الشباب والرياضة عبد الرحمن حماد. اليوم الثلاثاء. بالتعازي في وفاة لاعب مولودية الجزائر السابق. عبد الرحمان زيتوني.

ونشرت وزارة الشباب والرياضة، تعزية الوزير حماد، عبر بيان نُشر عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك”، والذي جاء على النحو التالي:” ببالغ الحزن و الأسى، و بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره، بلغنا خبر وفاة المغفور له بإذن الله ، اللاعب السابق لمولودية الجزائر عبد الرحمان زيتوني”.

وأضاف البيان: “أمام هذا المصاب الجلل يتقدم وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، بخالص التعازي و صادق المواساة إلى عائلة الفقيد و للاسرة الرياضية لفريق مولودية الجزائر راجيا من الله عز و جل أن يلهم أهله وذويه جميل الصبر و حسن السلوان، و أن يتغمدّه برحمته الواسعة و يسكنه فسيح جناته”.

يجدر الإشارة، سبق للراحل زيتوني، أن لعب مع مولودية الجزائر، في فترة 1989 إلى غاية 1998.

كما توج زيتوني مع العميد بلقبي البطولة والكأس موسمي 99-98، و 97-98.