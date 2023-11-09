حماد يعزي في وفاة محمد العايب

تقدم وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، اليوم الخميس، بالتعازي في وفاة رئيس الفاف وإتحاد الحراش السابق محمد العايب.

وجاءت تعزية الوزير حماد عبر الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على”الفايسبوك” على النحو التالي:ببالغ الحزن و الأسى، و بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره، بلغنا خبر وفاة المغفور له بإذن الله، محمد العايب الرئيس السابق لاتحاد الحراش”.

وأضاف بيان الوزارة:”أمام هذا المصاب الجلل، يتقدم وزير الشباب والرياضة، السيد عبد الرحمان حماد، بخالص التعازي و صادق المواساة إلى أسرة الفقيد راجيا من الله عز و جل أن يلهم أهله وذويه جميل الصبر و حسن السلوان، و أن يتغمدّه برحمته الواسعة و يسكنه فسيح جناته”.