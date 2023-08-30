حماد يعزي في وفاة مدير الشباب والرياضة لولاية المدية

تقدم وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، بتعازيه إلى عائلة فقيد الأسرة الرياضية، طارق كراش، مدير الشباب والرياضة لولاية المدية.

وجاء في بيان نشرته وزارة الشباب والرياضة على “فيسبوك” اليوم الأربعاء: “ببالغ الحزن و الأسى، و بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره، بلغنا خبر وفاة المغفور له بإذن، طارق كراش مدير الشباب والرياضة لولاية المدية.”

“أمام هذا المصاب الجلل يتقدم وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، بخالص التعازي و صادق المواساة إلى أسرة الفقيد راجيا من الله عز و جل أن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن السلوان، وأن يتغمدّه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.”