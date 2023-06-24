حماد يعلن تدابير جديدة للحد من العنف في المنشآت الرياضية

أعلن وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، عن جملة من التدابير، التي سيتم اتخاذها من أجل الحد من ظاهرة العنف في المنشآت الرياضية.

وذلك على هامش مشاركته صباح اليوم السبت، في الندوة الشبانية الافتراضية المنظمة من طرف المجلس الأعلى للشباب بمناسبة إحياء الذكرى السنوية الأولى لتنصيب المجلس تحت شعار “حلم يتحقق، إنطلاقة تتجدد، عهد يتوثق.”

وحسبما جاء في بيان لوزارة الشباب والرياضة، فقد أكد الوزير، بأنه سيتم إدراج الجمعيات الشبانية الناشطة في مجال الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية.

كما أوضح الوزير، بأن مصالحه تعكف على تفعيل دور لجان المناصرين في تأطير المناصرين أثناء التظاهرات والمنافسات الرياضية، والمساهمة في تطبيق التدابير الخاصة بالوقاية من العنف.

وكخطوة ثالثة، أكد حماد، بأن الوزارة نظمت عدة دورات تكوينية، خاصة بأعوان الملاعب، قصد تجهيزيهم من أجل خوض وادماج هذه الفئة الشبابية في تأطير مختلف التظاهرات الرياضية.

مشيرا إلى أن أعوان الملاعب سيكونون حاضرين في الألعاب الرياضية العربية الجزائر 2023، المقررة ما بين الـ 5 والـ 15 جويلية المقبل.