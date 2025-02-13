حماد يعلن ترشحه لعهدة جديدة على رأس اللجنة الأولمبية

أعلن عبد الرحمان حماد، اليوم الخميس، رسميا، ترشحه لعدة جديدة، على رأس اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية.

وكتب عبد الرحمان حماد، عبر حسابه الرسمي على منصة “x”: “أعلن ترشحي لعهدة جديدة على رأس اللجنة الأولمبية الجزائرية”.

كما أضاف: “منذ بداياتي في الرياضة في الجزائر، عملت على تطويرها وتعزيز مكانتها دوليًا”.

وختم عبد الرحان حماد: “بطموح جديد ورؤية مستقبلية، أسعى لمواصلة هذه المسيرة لخدمة الرياضيين، والوطن، في رحلة التميز”.