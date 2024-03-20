حماد يعلن موعد تسليم ملعبي الدويرة وتيزي وزو

أكد وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، اقتراب موعد تسليم ملعبي الدويرة بالعاصمة وتيزي وزي.

وكشف الوزير أمس الثلاثاء، أن ملعبي الدويرة وتيزي وزو، سيتم تسليمهما قريبا، في الوقت الذي تم رفع فيه التجميد عن دراسات إنجاز 3 ملاعب أخرى عبر الوطن.

وأضاف حماد، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي للمجلس الشعبي الوطني. لتقديم عرض شامل حول ما تم إنجازه في القطاع: “تم رفع التجميد عن الدراسات الخاصة بإنجاز 3 ملاعب كبرى أخرى عبر الوطن”.

مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بكل من ملاعب بجاية وباتنة (30 ألف مقعد لكل منهما) وسطيف (50 ألف مقعد). كما تم تسجيل برنامج لفائدة 35 ملعبا تفوق طاقة استيعابها 10 آلاف مقعد عبر التراب الوطني”.