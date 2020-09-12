حماد يمنح أول وعوده للرياضيين الجزائريين

الرياضة
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حماد يمنح أول وعوده للرياضيين الجزائريين
بقلم كريم تيغرمت

تحدث الرئيس الجديد للجنة الأولمبية الجزائرية، حماد عبد الرحمان، عن أولى الخطوات التي سيعمل عليها، مانحا وعده الأول للرياضين الجزائريين.

وصرح حماد، لتنلفزيون “النهار”: “حاليا نحن في فترة استعجالية، وحالة طوارئ، لتحضير رياضيينا للألعاب الأولمبية المقبلة”.

وأضاف: “وعد مني، أن أضع كل امكانيات اللجنة الأولمبية، تحت تصرف الرياضيين المتأهلين للألعاب الأولمبية، والساعين للتأهل إليها”.

وتابع حماد عبد الرحمان: “العودة للتدريبات بعد فترة طويلة من التوقف، سيكون صعبا على رياضيينا، لذا سنضع كل الإمكانيات تحت تصرفهم، بشكل مستعجل، لوضعهم في أحسن الظروف”.


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