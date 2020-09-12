حماد يمنح أول وعوده للرياضيين الجزائريين

تحدث الرئيس الجديد للجنة الأولمبية الجزائرية، حماد عبد الرحمان، عن أولى الخطوات التي سيعمل عليها، مانحا وعده الأول للرياضين الجزائريين.

وصرح حماد، لتنلفزيون “النهار”: “حاليا نحن في فترة استعجالية، وحالة طوارئ، لتحضير رياضيينا للألعاب الأولمبية المقبلة”.

وأضاف: “وعد مني، أن أضع كل امكانيات اللجنة الأولمبية، تحت تصرف الرياضيين المتأهلين للألعاب الأولمبية، والساعين للتأهل إليها”.

وتابع حماد عبد الرحمان: “العودة للتدريبات بعد فترة طويلة من التوقف، سيكون صعبا على رياضيينا، لذا سنضع كل الإمكانيات تحت تصرفهم، بشكل مستعجل، لوضعهم في أحسن الظروف”.