حماد يناقش سبل تعزيز التعاون الثنائي للجان الأولمبية مع سفير اليابان بالجزائر

استقبل رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، اليوم الإثنين، سفير اليابان بالجزائر، سوزوكي كوتارو.

وحسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية، استهل حماد، هذا اللقا مع السفير الياباني سوزوكي كوتارو، بإبراز عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث استحضر الطرفان أول مشاركة جزائرية في الألعاب الأولمبية التي أقيمت باليابان سنة 1964 بمشاركة السيد محمد يماني ( لزهاري) في الجمباز الفني، كأول رياضي في ظل الجزائر المستقلة.

كما استغل الطرفان، هذا اللقاء، من أجل بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي اللجان الأولمبية للبلدين، وتقوية الشراكة ببرامج موجّهة للاتحاديات الأولمبية، بهدف نشر القيم الأولمبية.

بالإضافة إلى نقل الخبرات، والمعارف بين اللجنتين، خدمة للرياضة الأولمبية.