حماد ينصب اللجنة العليا المنطمة للألعاب العربية “الجزائر 2023”

أشرف وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، اليوم الأحد، على تنصيب اللجنة العليا المنطمة للألعاب الرياضية العربية “الجزائر 2023”.

وخلال مراسم تنصيب هذه اللجنة، ألقى الوزير حماد، كلمة، دعى من خلالها للعمل على انجاح تنظيم هذه الألعاب، بتظافر جهود الجميع، لتشريف الجزائر.

وصرح حماد، خلال كلمته هذه: “إن الفوز بثقة أشقائنا العرب في تنظيم هذا الحدث الرياضي، يتطلب منا أن نكون عند مستوى تطلعاتهم”

كما أضاف: “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، والوزير الأول، الذي طالب بتوفير كل المكانيات لانجاح هذه الألعاب، وضمان راحة ضيوف الجزائر”.

وأردف: “أدعو جميع الفاعلين في الحركة الرياضية، وغيرها، للمساهمة قدر الإمكان في انجاح هذا التجمع الرياضي العربي، واعطاء صورة مشرفة عن وطننا”.

وتابع الوزير: “نجاح تنظيم هذه الألعاب يتطلب إضافة إلى البنى التحتية، الإعتماد على هيئات توكل لها مهام التنظيم كل حسب اختصاصه”

وفي ختام كلمته، أعلن عبد الرحمان حماد: “أعلن رسميا عن تنصيب اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الـ15 “الجزائر 2023″”.