حماد ينصب لجنة “الرياضة للجميع”

أشرف رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، اليوم الخميس، على تنصيب لجنة جديدة، تحت مسمى “الرياضة للجميع”.

وتهدف هذه الخطوة، التي قام بها عبد الرحمان حماد، إلى تعزيز الممارسة الرياضية وتوسيع قاعدتها في الجزائر، وفق الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية.

وتسعى اللجنة الأولمبية من خلال ذلك، لتجسيد مبادئ الحركة الأولمبية التي تركز على نشر الثقافة الرياضية وجعلها في متناول جميع فئات المجتمع، بغض النظر عن العمر، الجنس، أو القدرات البدنية.

وأوضح خماد، بأن تنصيب هذه اللجنة خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، في جعل الرياضة جزء من الحياة اليومية للمواطن، والمساهمة في بناء مجتمع أكثر صحة ونشاطًا.

وستكون على هذه اللجنة الجديدة التي تحمل اسم “الرياضة للجميع”، تجسيد عدة أهداف، أبرزها:

تشجيع جميع شرائح المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني بانتظام.

المساهمة في اكتشاف المواهب الرياضية في سن مبكرة من خلال توفير بيئة مناسبة للممارسة.

رفع مستوى الوعي بأهمية الرياضة في الوقاية من الأمراض، وتعزيز الصحة العامة.

استخدام الرياضة كأداة للاندماج الاجتماعي وتعزيز قيم التعاون والتضامن.

توفير فرص للترفيه، والتنشيط البدني، من خلال تنظيم فعاليات وأنشطة رياضية متنوعة في مختلف ولايات الوطن.

وضع برامج وخطط عمل، لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة في مختلف مناطق الوطن.

التنسيق مع الهيئات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والمجتمع المدني لتنظيم فعاليات وأنشطة رياضية.

تنظيم حملات توعية بأهمية الرياضة وفوائدها الصحية والاجتماعية.

اقتراح وتنفيذ مبادرات مبتكرة، لجذب أكبر عدد ممكن من المواطنين للمشاركة في النشاط الرياضي، خاصة الرياضات الشبابية الجديدة