حماد ينصب لجنة العلاقات الخارجية

نصب رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، لجنة العلاقات الخارجية، والتي يرأسها عمار براهمية.

وتهدف هذه الخطوة التي قام بها حماد، لتعزيز مكانة الرياضية الجزائرية في الساحة الدولية، حسب الصفحة الرسمية للجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية.

كما أضاف طات المصدر، بان هذا التنصيب، ياتي في إطار استراتيجية اللجنة، لتوسيع تعاونها مع الهيئات الرياضية الأولمبية العالمية، وبناء جسور تواصل قوية مع الشركاء الدوليين.

ومن المقرر أن تركز لجنة العلاقات الخارجية، في عملها، على استقطاب الدعم والشركات الدولية التي تساهم في تطوير الرياضة الجزائرية بمختلف تخصصاتها.

من جهة أخرى، ستعمل ذات اللجنة، على تعزيز دور الجزائر في الديبلوماسية الرياضية، والمساهمة في القضايا الأولمبية العالمية.

ابراز الانجازات الرياضية الجزائرية والتعريف بالمواهب المحلية في الساحة الدولية، ومرافقة ودعم الاطارات الجزائرية في مختلف الهيئات.