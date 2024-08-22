حماد ينظم مأدبة غداء على شرف ممثلي الجزائر في الألعاب البرالمبية 2024

نظم وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، اليوم الخميس، مؤدبة غذاء على شرف الوفد الجزائري المعني بالمشاركة في الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وحضر الوزير عبد الرحمان حماد، مأدبة الغذاء، بمركز تحضير المنتخبات بتيبازة، مرفوقا بوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو.

وحرص وزير الشباب والرياضة، على ابداء دعمه الكبير للرياضيين الجزائريين ذوي الاحتياجات الخاصة، المعنيين بهذه الألعاب البارالمبية.

يذكر أن الجزائر ستكون ممثلة بـ26 رياضيا، في الألعاب البارالمبية باريس 2024، والمقررة في الفترة ما بين 28 اوت إلى 8 سبتمبر.