حماد يهنئ الأسرة الرياضية بعيد الأضحى المبارك
بقلم تيغرمت كريم
هنأ رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، الأسرة الرياضية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
ونشرت الصفحة الرسمية للجنة الاولمبية رسالة حماد، التي جاء فيها: “بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يطيب لي أصالة عن نفسي، ونيابة عن أسرة اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، أن أتقدم لكل الاسرة الرياضية، أبطال، إطارات، إداريين، مدربين، وكل الرياضيين، داخل وخارج الوطن ، بأصدق التهاني، وأطيب التمنيات”.
كما أضاف حماد: “أسأل المولى عز وجل أن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية عامة والجزائر خاصة بالخير واليمن والبركات. وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن، والازدهار.. كل عام والجزائر بألف خير”.
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