حماد يهنئ المصارع الجزائري بشير سيد عزارة

هنأ رئيس اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، المصارع الجزائري، بشير سيد عزارة، لفوزه بمنصب في لجنة الرياضيين للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي.

ونشرت اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية، رسالة حماد، والتي جاء فيها: “سعيد جدا لهذا الانتخاب، في هيئة هامة تضم العديد من الدول”.

كما أضاف: “فخور بالعمل الكبير الذي قامت به لجنة الرياضيين برئاسة الزميلة زبيدة بويعقوب، والفريق الاداري للجنة الأولمبية الوطنية، لتحقيق هذا الانجاز الذي يصب في صالح الرياضيين بحصولهم على صوت مسموع، اضافة الى كل أعضاء الحركة الأولمبية”.

وتابع عبد الرحمان حماد: “ألف مبروك بشير، فخورون بتمزيك داخل وخارج الميدان، ندعو محبي الرياضة لدعم بطلنا وتشجيعه في مهمته الجديدة على الساحة الدولية”.

يذكر أن المصارع الجزائري، بشير سيد عزارة، الفائز في هذه الانتخابات بـ21 صوتا، يعد بطل متوسطي، وافريقي، وخامس أولمبي، وحاصل على شهادة جامعية.