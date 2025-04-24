حماد يهنئ بن علاوة لفوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للتايكواندو

أنتخب رئيس الاتحاد الجزائري للتايكواندو، يزيد بن علاوة، كعضو في المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للتايكواندو، للعهدة 2025-2028.

ووجه رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائري، عبد الرحمان حماد، تهاينه لبن علاوة، بهذه المناسبة.

كما أبدى، عبد ةالرحمان حماد، تمنياته بالتوفيق، والنجاح، ليزيد بن علاوة، في مهامه لخدمة الرياضية الجزائري، والإفريقية.

يذكر أن انتخاب يزيد بن علاوة، كعضو في المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للتايكواندو، جرى اليوم الخميس، خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية التي أنعقدت بمدينة أديس أبيبا بأثيوبيا.