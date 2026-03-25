حماد يهنئ حمزة دغدغ لانتخابه نائب رئيس الاتحاد العربي للمصارعة

أنتُخب رئيس الاتحاد الجزائري للمصارعة المشتركة، حمزة دغدغ، كنائب لرئيس الاتحاد العربي، للعهدة الأولمبية 2025-2028.

ووجّه رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، تهانيه لحمزة دغدغ، على فوزه بهذا المنصب الجديد.

كما أبدى رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، تمنياته بالتوفيق لحمزة دغدغ، في مهامه الجديدة، خدمة للرياضة الجزائرية.

ويعتبر فوز حمزة دغدغ، بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للمصارعة المشتركة، تعزيز مهم للتواجد الجزائري في الهيئات العربية، والإقليمية الرياضية.