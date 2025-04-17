حماد يهنّئ لوعيل لانتخابه عضوا في مجلس الاتحاد العربي لألعاب القوى

وجّه رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، اليوم الخميس، رسالة تهنئة لرئيس الاتحاد الجزائري لألعاب القوى ياسين لوعيل.

ونشرت الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبارات التهائي التي تلقاها لوعيل، من حماد، عقب انتخابه عضوا في مجلس الاتحاد العربي لألعاب القوى، للعهدة 2025-2028.

وأبدى رئيس اللجنة الأولمبية الأولمبية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، تمنياته لياسين لوعيل، بالتوفيق في مهامه الجديدة، خدمة للرياضة العربية والجزائرية.