حماد يهنئ مريجة وسليني ويبدي فخره بهما

وجّه رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، اليوم الأربعاء، تهانيه لمحمد مريجة، وياسين سليني، مبديا فخره بهما.

ونشرت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، رسالة حماد، التي هنأ من خلالها محمد مريجة، لانتخابه نائبا لرئيس الاتحاد الإفريقي للجودو.

كما هنأ عبد الرحمان حماد، أيضا، ياسين سليني، على تعيينه رئيسا للجنة المشاريع الخاصة للاتحاد الجودو.

وختم رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، رسالته بابداء فخره بالإطارات الجزائرية، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم.