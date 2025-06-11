حماد يهنّئ مريجة بمناسبة انتخابه عضوا في الاتحاد الدولي للجيدو

تقدّم رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، رفقة أعضاء اللجنة الأولمبية بأحرّ التهاني لـ محمد مريجة، عقب تعيينه عضوا في الاتحاد الدولي للجيدو للعهدة الأولمبية 2025 - 2028.

وجاء في نص التهنئة: “يتقدم السيد عبد الرحمان حماد رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية وأعضاء اللجنة، بالتهاني الخالصة للسيد محمد مريجة، بمناسبة انتخابه لعضوية الاتحاد الدولي للجيدو للعهدة الأولمبية 2025-2028، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه لخدمة الرياضة الجزائرية والإفريقية”.

وتم انتخاب مريجة عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجيدو، خلال المؤتمر العادي الذي احتضنته العاصمة المجرية بودابست على هامش بطولة العالم للجيدو المقامة بين فترة 10 إلى 13 جوان.

ويواصل البالغ من العمر 65 عامًا، مهامه ضمن الهيئة الدولية بصفته المدير العام للتدريب والتعليم. وهو المنصب الذي يشغله منذ 2007.