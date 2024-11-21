حماد يوجه رسالة تهنئة لوليد صادي ومصطفى حيداوي

وجّه رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، رسالتي تهنئة، لكل من وليد صادي، ومصطفى حيداوي، على اعتلائهم منصبين جديدين.

ونشرت اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية، اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية، رسائل التهنية التي وجهها حماد عبد الرحمان، لكل من وليد صادي، ومصطفى حيداوي.

وجاءت تهنئة حماد، لوليد صادي، بمناسبة تعيين هذا الأخير، من طرف رئيس الجمهورية، على رأس وزارة الشباب والرياضية.

كما حرص رئيس اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية، على تهنئة مصطفى حيداوي، لتنصيبه هو الآخر من طرف رئيس الجمهورية، وزيرا للشباب مكلف بالمجلس الأعلى للشباب.