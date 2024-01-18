حماد يوجه رسالة خاصة للمنتخب الوطني لكرة اليد

وجّه وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، رسالة خاصة للمنتخب الوطني لكرة اليد رجال، المشارك حاليا في كأس أمم إفريقيا 2024، الجارية بمصر.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة اليد، رسالة الوزيد حماد، التي جاء فيها: “أود أن أعبر لكم عبر هذه الرسالة الوجيزة دعمنا المطلق”.

كما أضاف: “الكرة الصغيرة محبوبة الجماهير الجزائرية، صغار، كبار. كلنا وراءكم، وكلنا إيمان أنكم ستبذلون أقصى جهدكم لاعطاء أحسن تمثيل عن بلدنا الحبيب”.

وختم وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد: “كلنا ثقة بأنكم ستدخلون الفرحة إلى بيوتنا، وقلوبنا كما كان الحال في مباراتكم الأولى في البطولة الإفريقية لكرة اليد.. حظ موفق وتحيا الجزائر”.