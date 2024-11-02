حماد يُشرف على مراسيم إطلاق مبادرة خيرية لصالح شباب إفريقيا

أشرف وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، اليوم السبت، على إطلاق مبادرة خيرية، تهدف إلى تحسين أوضاع الشباب الإفريقي.

وحسب بيان الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، فقد أشرف، الوزير، حماد، رفقة مديرة المرأة والنوع الاجتماعي و الشباب بمفوضية الاتحاد الأفريقي، برودونس نجوينا، على إطلاق مبادرة خيرية، أُطلق عليها:”المستوى المليوني التالي للوصول إلى تأهيل 300 مليون شاب إفريقي بحلول عام 2030”.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الوزير، عبد الرحمن حماد، أكد أن هذه المُبادرة تستجيب إلى الطموح “السادس” من أجندة إفريقيا 2063. والذي يتحدث عن “إفريقيا التي تستند تنميتها على شعبها.

بالاعتماد على إمكانات الشعوب الأفريقية خاصة النساء والشباب، ورعاية الأطفال. كما يُقر ذلك بأهمية تسخير العائد الديموغرافي لأفريقيا من خلال الاستثمار في شبابها.