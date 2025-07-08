حماد يستقبل وفدًا رفيع المستوى من حكام الكاراتي الدوليين

استقبل عبد الرحمان حماد، رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، وفدًا من كبار مسؤولي التحكيم في رياضة الكاراتي.

وتقدم الوفد لاليولين رودا، عضو لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي. إلى جانب كلٍّ من فاروق هيثم، عضو لجنة الحكام الدولية، ورضا بن قدور، رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي، ومحمد الطاهر مصباحي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتي سابقًا، وزهير حي، رئيس لجنة الحكام الجزائرية.

وحضر اللقاء أيضًا كلٌّ من ياسين أعراب، مدير الرياضة، وعلي زعتر، مستشار رئيس اللجنة الأولمبية.

وتمحور اللقاء حول سبل تعزيز التعاون بين الهيئات الوطنية والدولية لتطوير التحكيم في رياضة الكاراتي. وضمان أعلى معايير النزاهة في المنافسات. مع التركيز على دعم الكفاءات الجزائرية وتحضيرها للاستحقاقات المقبلة من خلال برامج تكوين متخصصة.