حماد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي الجديد للملاكمة World Boxing

استقبل رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمن حماد، اليوم الخميس، رئيس الاتحاد الدولي الجديد للملاكمة World Boxing، بوريس فان دير فورست.

وتمّت مراسم الاستقبال بمقر اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية. بحضور الأمين العام للجنة، خير الدين برباري، ورئيس الاتحادية الجزائرية للملاكمة، عبد القادر عباس.

وشكّل هذا اللقاء فرصة لبحث برامج التعاون و إرادة الجزائر في لعب دور هام ضمن الاتحاد الدولي الحديث النشأة. والمعترف به من طرف اللجنة الأولمبية الدولية.