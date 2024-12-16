حماد يشارك في جلسة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي

شارك رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، اليوم الاثنين، في جلسة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي.

وحسب الصفحة الرسمية للّجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، سجل حماد مشاركته في هذه الجلسة التي جرت في تيرانا، عاصمة ألبانيا.

وأبرز المصدر ذاته بأن الهدف من المشاركة في هذه الجلسة هو إبراز التزام الجزائر بتعزيز التصامن الرياضي الدولي.

كما أكدت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، سعيها الدائم لتبادل الخبرات مع نظرائها من جميع أنحاء العالم.