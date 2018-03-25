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حمار: “المنتخب الوطني ليس حقل تجارب”

الرياضة
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حمار: “المنتخب الوطني ليس حقل تجارب”
بقلم أمير بهلول

لم يوافق رئيس وفاق سطيف “حسان حمار” من قال أن الناخب الوطني يجرب في الخطة وفي بعض اللاعبين أين أكد أن المنتخب ليس حقل تجارب.

وقال حمار في تصريح للتلفزيون الجزائري: “نحن كجزائرين نحب المنتخب الوطني لكن الحقائق يجب أن تقال”.

وأضاف: “لا أشاطر رأي البعض في قول أن ماجر يجرب، فالمنتخب الوطني ليس حقل تجارب”.

وتابع: “من شارك في المباراة الأخيرة ضد تانزانيا يلعبون في أوروبا”.

وأردف: ” لو أقحم اللاعبين المحليين هنا نقول أن المدرب قام بتجربة لاعبيه”.

وختم كلامه: “الشيء الإيجابي الوحيد كان بغداد بونجاح”.


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