 حمار: “الوفاق يلعب دائما على الألقاب وزكري يدرك ذلك”

أكد رئيس وفاق سطيف، حسان حمار، أن فريقه متعود دائما على اللعب من أجل حصد الألقاب، وسيواصل السعي من أجل هذا الهدف دائما.
وصرح حسان حمار، للإذاعة الوطنية: “وفاق سطيف، يلعب دائما على الألقاب، ونطمح دائما للتواجد في المراكز الأولى، وحصد المزيد من الألقاب”.
وأضاف: “تحدثنا مع المدرب زكري، في هذا الخصوص عند استقدامه، وهو يدرك جيدا هذا الأمر، لمعرفته الجيدة بنادي وفاق سطيف”.
وبخصوص الميركاتو الشتوي المقبل، كشف حمار: “سنستقدم ثلاثة إلى أربعة لاعبين، إثنين من إفريقيا، ولاعب أو إثنين من الجزائر، وسنناقش مع المدرب زكري، قائمة المسرحين”.
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