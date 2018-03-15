حمار: “بن شيخة باق معنا وحدوش سيجدد عقده”

أكد رئيس وفاق سطيف، حسان حمّار، أن المدرب عبد الحق بن شيخة، باق في الفريق رغم الخسارة أمام اتحاد العاصمة، وأن لاعبه زكريا حدوش، سيجدد عقده.

وصرح حسان حمّار في هذا الخصوص: “مصير المدرب بن شيخة، ليس معلقا بخسارة مباراة، رغم أننا لم نتجرع هزيمة اتحاد العاصمة”.

وتابع: “لقد صرحت دائما، أنه إذا كانت هناك أخطاء في الفريق أو نتائج سلبية، فأنا من يتحملها”.

وبخصوص لاعبه زكريا حدوش، صرح حمّار: “حدوش لاعب دولي، وهو قيمة ثابتة، تحدثت معه وسيجدد عقده في الوفاق بنسبة كبيرة”.

وأضاف: “صحيح أنه يملك العديد من الإتصالات، ونحن بإمكاننا تسريحه على شكل إعارة لمدة موسم واحد، ليعود بعدها للفريق”.