حمار: “جابو باق في سطيف وتجاوزنا أزمة الأموال”

كشف رئيس وفاق سطيف حسان حمار، تجديد جابو لعقده مع الفريق، مؤكدا في ذات الوقت أن لا أزمة في الوفاق.

وصرح حمار لتلفزيون “النهار”: “جابو سيجدد عقده مع وفاق سطيف لمدة 18 شهرا وسيلتحق بزملائه لمباشرة التحضيرا الخاصة بمرحلة العودة”

من جهة أخرة فند رئيس وفاق سطيف، وجود مشاكل في بيت الوفاق، مؤكدا أن فريقه تمكن من تجاوز الضائقة المالية

وصرح: “ليس هناك حريق في بيت الوفاق، مررنا بضائقة مالية بعد انسحاب ممول الفريق، لكننا تمكنا من ايجاد ممول جديد”

وأضاف حمار: “ستتدعم خزينتنا بنحو 700 ألف دولار، نظير تحويل بعض لاعبي الفريق، ستساعدنا على تجاوز هذا الوضع”