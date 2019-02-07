حمار: “زكري في وضعية غير قانونية ولا يمكننا حاليا استقدام مدرب”

كشف رئيس وفاق سطيف، حسان حمار، أن المدرب السابق لفريقه نور الدين زكري، يتواجد حاليا في وضعية غير قانونية.

وصرح حسان حمار، لتلفزيون “النهار”: “حاليا زكري، يتواجد في وضعية غير قانونية، لأنه لم يفسخ العقد الذي يربطه بوفاق سطيف”.

وأضاف: “حاليا ليس بإمكاننا إستقدام مدرب رئيسي للفريق، وعليه سنراسل “الفاف”، الرابطة، ولجنة المنازعات، لحل هذا المشكل”.

وتابع رئيس وفاق سطيف: “زكري أخل ببنود العقد الذي يربطه بالوفاق، وإذا تطلب الأمر سنراسل حتى “الفيفا”، في هذا الخصوص”.

وبخصوص المدرب نبيل نغيز، أوضح حسان حمار: “سألتقي بنغيز للتفاوض، ومحاولة إيجاد صيغة قانونية، قصد تعيينه كمدري فني للفريق”.

يذكر أن نور الدين زكري، غادر العارضة الفنية لوفاق سطيف، قبل أن يمظي على عقد جديد يربطه بنادي الفيحاء السعودي.