“حمار” صغير هدية يوتيوبر شهير لزوجته في حفلة زفافهما

فاجأ اليوتيوبر الباكستاني الشهير أزلان شاه، زوجته اريشا جافيد، أحد مشاهير السوشال ميديا في باكستان. بهدية غير متوقعة في حفلة زفافهما، التي أقيما أخيرًا.

وقام أزلان الذي يشتهر بفيديوهاته مع الحيوانات المفترسة والأليفة، بإهداء زوجته وهي صانعة محتوى فيديو وطبيبة أسنان أيضا، حمارًا صغيرًا.

وقال العريس إنّ السبب وراء ذلك بسيط جدا: “إنها تحب الحمير وأنا أيضا”. مشيرًا إلى أن “الحمير في الواقع حيوانات مجتهدة ومحبة للغاية”.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع، وتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى البلاد. وفقا لصحف محلية، ذكرت أن الناس معجبون بحب الزوجين للحيوانات.