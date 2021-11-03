حمار: “ضيعنا فوز كان في المتناول أمام الشبيبة”

اعتبر المدير الرياضي لأولمبي المدية، حسان حمار، بأن فريقه ضيع فوزا في المتناول، أمام شبيبة القبائل.

وصرح حمار، لتلفزيون النهار: “كان بإمكاننا الفوز بالمباراة، بالنظر للفرص التي أتيحت لنا خاصة في الشوط الأول من المباراة”

وأضاف: “فريقنا منح أهمية أكبر للشبيبة، في مباراة اليوم، وأضن أن هذا أحد الأسباب التي حرمتنا من تحقيق الفوز”.

يذكر أن المواجهة التي جمعت أولمبي المدية، بالضيف شبيبة القبائل، في مباراة متأخرة عن الجولة الأولى، انتهت بالتعادل السلبي.