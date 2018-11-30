حمار: “كان بإمكاننا تصدر البطولة بفارق 7 نقاط عن الإتحاد”

الرياضة
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حمار: “كان بإمكاننا تصدر البطولة بفارق 7 نقاط عن الإتحاد”
بقلم كريم تيغريمت

أكد حسان حمار، رئيس وفاق سطيف، أن فريقه كان بمقدوره تصدر بطولة هذا الموسم، بفارق كبير عن اتحاد العاصمة، لكن العديد من الأسباب حالت دون ذلك.

وصرح حمار، في هذا لخصوص للإذاعة الوطنية: “كان بمقدورنا انهاء مرحلة الذهاب بـ40 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن اتحاد العاصمة”.

وأضاف: “النقاط التي ضيعناها في ملعبنا في مرحلة الذهاب، عائد للعدد الكبيرمن المباريات التي لعبناها بداية هذا الموسم، والتي بلغت 27 مباراة، في جميع المنافسات”.

وتابع: “هذا العدد الكبير من المباريات تسبب لنا في العديد من الغيابات لدى الاعبين الآساسين، بسبب الإصابات، نتيجة الإرهاق لكثرة المنافسة”.


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