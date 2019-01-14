حمار يؤكد بقاء جحنيط في الوفاق وقاسي السعيد يرد

كشف رئيس وفاق سطيف حسان حمّار، والمدير الرياضي لمولودية الجزائر، كمال قاسي السعيد، بقاء أكرم جحنيط في وفاق سطيف.

ونقل التطبيق الرسمي لمولودية الجزائر، تصريحات حسان حمّار، خلال قرعة كأس الجزائر، بخصوص إمكانية انتقال لاعبه أكرم جحنيط لمولودية الجزائر.

وصرح حمّار، في هذا الخصوص: “تحدثت مع جحنيط ووكيل أعماله، بخصوص إمكانية انتقاله لمولودية الجزائر، واللاعب قرر البقاء في الوفاق”.

وأضاف رئيس وفاق سطيف: “اللاعب عاد إلى تدريبات الفريق، وسنتركه الآن يركز مع الفريق، تحسبا للتحديات التي تنتظرنا”.

ومن جهتة، علّق قاسي السعيد، على تصريحات حمّار، قائلا: “تحدثت مطولا مع حمار، بخصوص هذه الصفقة، وإذا كان قد صرح بذلك، فهذا يعني أن اللاعب سيبقى في الوفاق”.

يذكر أن إدارة مولودية الجزائر، سعت خلال الميركاتو الشتوي الجاري، للتعاقد مع لاعب وفاق سطيف أكرم جحنيط، لتدعيم صفوف العميد.