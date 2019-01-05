حمار يقترح على سرار مقايضة جحنيط ببن خماسة

إقترح رئيس فريق وفاق سطيف حسان حمار على المدير العام لفريق إتحاد العاصمة عبد الكريم سرار مقايضة متوسط ميدانه أكرم جحنيط باللاعب محمد بن خماسة.

وتحدث حمار في تصريح للتلفزيون الوطني مساء أمس الجمعة عن قضية اللاعب جحنيط الذي يعيش وضعية صعبة في فريق الوفاق قائلا:

“أكرم جحنيط كان قد أصيب في الدقائق الأخيرة من الحصة التدريبية التي سبقت مواجهة إتحاد بلعباس، وهو ما تسبب في غيابه”

وأضاف: “جحنيط يملك إتصالات مع عدة أندية جزائرية، وخارج الجزائر، كم أنه لا يخفى عليك، كما لا يخفى عليك أن اللاعب كان قد تكلم معي بعد مباراة المدية بعدما تعرض للشتائم، وهو ما دفعه ليفكر في المغادرة”.

“تكلمت مع سرار الذي طالب باللاعب جحنيط، وأنا بدوري طالبت بمقايضته باللاعب بن خماسة، وليس شافعي، ولحد الساعة لا يوجد أي رد رسمي”.